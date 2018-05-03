В центре соцобслуживания Южнопортового прошел смотр инициатив активных жителей трех районов

Смотр инициатив жителей районов Южнопортовый, Нижегородский и Лефортово прошел 27 апреля в центре социального обслуживания Южнопортового района в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом рассказала культурный организатор ТЦСО Марина Кузнецова

— Самые активные жители районов представили на суд жюри свои проекты, идеи, которые очень понравились зрителям и представителям общественных организаций. Каждая инициатива была услышана и нашла поддержку у наших ресурсодержателей, — сообщила Кузнецова.

Напомним, что центр социального обслуживания расположен по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (ео)