Встреча с главой управы района Марьина Роща состоится 16 мая

Глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова проведет традиционную встречу с населением 16 мая. В этот раз на повестке дня будут стоять вопросы организации работы с населением в летний период и итоги месячника по благоустройству. Об этом сообщили в управе района.

— Темы встречи: «Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника по благоустройству)» и «О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период». Также после заслушивания официальных докладов все желающие смогут задать волнующие их вопросы, — уточнили в управе.

Начало в 19.00 по адресу: ул. Двинцев, 10. (ак)