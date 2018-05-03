Ещё
Встреча с главой управы района Марьина Роща состоится 16 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Встреча с главой управы района Марьина Роща состоится 16 мая 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова проведет традиционную встречу с населением 16 мая. В этот раз на повестке дня будут стоять вопросы организации работы с населением в летний период и итоги месячника по благоустройству. Об этом сообщили в управе района.
— Темы встречи: «Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника по благоустройству)» и «О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период». Также после заслушивания официальных докладов все желающие смогут задать волнующие их вопросы, — уточнили в управе.
Начало в 19.00 по адресу: ул. Двинцев, 10. (ак)
Управа района Марьина роща: последние новости
Ярмарка изделий ручной работы развернется в Московском еврейском общинном центре Коммунальщики остеклили остановочный павильон на Шереметьевской улице Дорожные службы устранили замыкание кабеля в светофоре в 5-м проезде Марьиной Рощи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы73
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов208
Полномочия Медведева передадут Кудрину1026
В Сирии разбился российский истребитель499
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка112
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение