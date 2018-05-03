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Ястреба-канюка, чайку и утку-лысуху выпустят после реабилитации в парке «Сокольники» в мае
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Ястреба-канюка, чайку и утку-лысуху выпустят после реабилитации в парке «Сокольники» в мае 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.
«13 мая у нас в парке будет акция «Угнездись», где мы будем раздавать скворечники. В конце акции мы пойдем на Золотой пруд и выпустим чайку. До этого у нас сейчас под выпуск канюк. Чайка у нас зимовала, была стреляная. У нее все хорошо срослось, просто зимой она была еще ослаблена для выпуска. Канюк у нас уже больше года, все время болел, но сейчас он полностью здоров и его нужно выпустить. Он не стал ручным за все это время в орнитарии, что очень важно. Потом мы будем еще выпускать утку-лысуху», — сказал В. Мишин.
По его словам, птиц выпускают в парке «Сокольники» специально, чтобы они всегда могли вернуться в орнитарий, если вдруг не смогут прижиться в дикой природе.
«Мы всех диких птиц выпускаем исключительно у себя в Сокольниках, потому что так у них есть возможность вернуться. Дело в том, что не все хотят адаптироваться в дикой природе, и есть персонажи, которые возвращаются к нам, хотя так вполне здоровы», — пояснил В. Мишин.
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