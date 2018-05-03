Фестиваль «Апрель 1945 года. Девять шагов до Победы» прошел с противостоянием Т-34 и «Тигра» и воздушным боем

На фестиваль прибыли представители 23 военно–исторических клубов, гости из Самары Тольятти , Кинеля, Ульяновска , Димитровграда, Сенгилея и Казани

Около 4 тыс. зрителей приехали на поле возле поселка. Среди них было и несколько фронтовиков, участников Великой Отечественной.

Посетили фестиваль и ветераны воздушно-десантных войск. На полотнище рядом с их палаткой красовалась надпись: «Кто обидит Россию , будут иметь дело с ВДВ».

Гости, прибывшие около 11:00, могли ознакомиться с выставкой оружия и боевой техники военного времени, понаблюдать, как проходит «Зарница», принять участие в состязаниях на спортивных площадках и увидеть на главной фестивальной сцене концерт.

Главное фестивальное событие началось в 15:00 — реконструкция одной из последних битв Великой Отечественной. «Хальбский котел. Последнее крупное окружение войны» — так назвали реконструкцию организаторы фестиваля.

В исторических трудах Хальбским котлом принято называть наступательную операцию советских войск, в результате которой была окружена крупная немецкая группировка — 9 армия и части 4-й танковой армии общей численностью до 200 тыс. человек. Германские войска, располагавшие на этом участке почти 200 танками и самоходными артиллерийскими установками, оказали ожесточенное сопротивление. Но к концу дня 27 апреля советские войска замкнули кольцо, отрезав Берлин от остальной Германии

Один из эпизодов этого сражения реконструировали во время фестиваля. Началась реконструкция с «воздушного боя». Летчики областного аэроклуба ДОСААФ показали «мертвую петлю» и другие фигуры высшего пилотажа. Увидели зрители и полет легендарного ночного бомбардировщика ПО-2, который пролетая низко над землей, сбрасывал листовки с призывом сдаваться и проводил разведку.

Потом пришло время «сражения»: оглушительные взрывы мин, и перестрелка из крупнокалиберных пулеметов, вероломный обстрел с вражеских позиций автомобиля с парламентариями и белым флагом и последующая атака советских войск. Также можно было увидеть противостояние германского танка «Тигр» и советского Т-34. Кстати, над созданием копии одной из моделей «тридцатьчетверки» команда реконструкторов-механиков частной киностудии «КАРА» трудилась целый год. В результате танк почти полностью соответствовал оригиналу.

В конце раздались выстрелы «холостыми» в воздух — в память о советских воинах, павших в бою.

Помимо этого, желающие отведали солдатской каши из полевых кухонь. Многие гости фестиваля фотографировались с «артистами» в советской форме и военной техникой.