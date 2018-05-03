В Псковской области стартовал конкурс на флаг, герб и гимн региона

ПСКОВ , 3 мая. / ТАСС /. Открытый конкурс проектов официальных символов Псковской области начался в регионе, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства. "В Псковской области стартовал конкурс проектов официальных символов региона. Решение о разработке государственной символики региона (герба, флага и гимна) принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников ", — отмечается в сообщении пресс-службы. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Проекты символов можно направлять в Государственный комитет Псковской области по культуре до 30 мая. На сегодняшний день Псковская область — единственный субъект Российской Федерации , у которого нет собственного флага и гимна, а установленный герб не соответствует геральдическим нормам и не внесен в Государственный геральдический регистр. Указом врио губернатора Михаила Ведерникова был создан геральдический совет при администрации региона. Он занимается разработкой государственной символики региона: герба, флага и гимна.