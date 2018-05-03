Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области 

Порядок его проведения накануне утвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Ведерников. В соответствии с документацией, принять участие в конкурсе может любой желающий. Проекты символов можно направлять в Государственный комитет Псковской области по культуре до 30 мая. С положением о порядке проведения конкурса и техническим заданием можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».