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Таксистов-глашатаев отлучат от московских аэропортов
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Таксистов-глашатаев отлучат от московских аэропортов 

Мослента 26 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Таксисты, которые назойливо предлагаю свои услуги пассажирам аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково, окажутся под запретом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства транспорта Московской области.
«Благодаря нововведениям мы обеспечим безопасность пассажиров. Кроме того, минимизируем неудобства, которые сейчас есть в аэропортах региона», — считает глава ведомства Игорь Тресков.
По его словам, аэропорты часто используются для постоянного проживания лицами без определенного места жительства, зачастую занимающимися попрошайничеством и кражами. «Новые правила поведения направлены на то, чтобы устранить эти отрицательные моменты», — подчеркнул министр.
26 апреля Московская областная дума приняла поправки к региональному кодексу об административных правонарушениях, которыми регламентируются правила пользования аэропортами Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Согласно документу, штрафы вводятся за засорение территории, загромождение проходов, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, а также за прослушивание музыки без наушников.
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