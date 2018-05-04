Таксистов-глашатаев отлучат от московских аэропортов

Домодедово и Таксисты, которые назойливо предлагаю свои услуги пассажирам аэропортов Шереметьево Внуково , окажутся под запретом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства транспорта Московской области

«Благодаря нововведениям мы обеспечим безопасность пассажиров. Кроме того, минимизируем неудобства, которые сейчас есть в аэропортах региона», — считает глава ведомства Игорь Тресков

По его словам, аэропорты часто используются для постоянного проживания лицами без определенного места жительства, зачастую занимающимися попрошайничеством и кражами. «Новые правила поведения направлены на то, чтобы устранить эти отрицательные моменты», — подчеркнул министр.