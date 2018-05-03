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Жители Зеленограда могут бесплатно привить животных на городской ветстанции
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Жители Зеленограда могут бесплатно привить животных на городской ветстанции 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Зеленоградцев призывают позаботиться о своих домашних питомцах в связи с ухудшением ситуации по бешенству животных на территории европейской части РФ.
По данным Комитета ветеринарии Москвы, в некоторых российских регионах, включая Московскую область, количество неблагополучных по бешенству пунктов выросло по сравнению с прошлым годом в два раза.
В столице с начала этого года было зафиксировано два случая бешенства, в 2017 году — шесть. Единственным средством профилактики этого смертельно опасного инфекционного заболевания остается вакцинация. Каждый год в столице вакцинируется от бешенства более 400 тысяч голов домашних и диких животных.
В Зеленограде весной и осенью проводиться иммунизация домашних животных на прививочных пунктах по месту жительства. В остальное время года сделать бесплатные прививки собакам и кошкам можно ежедневно с 9.00 до 21.00 на Станции по борьбе с болезнями животных, расположенной на Сосновой аллее, дом 3. Напомним, что согласно ветеринарным правилам, ежегодная вакцинация от бешенства домашних животных входит в обязанность владельцев.
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