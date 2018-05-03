В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» специалисты проверят готовность асфальтовых заводов

В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» специалисты обследуют готовность асфальтобетонных заводов к дорожному сезону, проверят сохранность прошлогодних объектов программы и качество участков, которые отремонтируют в нынешнем сезоне. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков на совещании в режиме видеоконференции, которое провел заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов

«Инспекция асфальтобетонных заводов проводится у нас ежегодно. Мы уже приступили к составлению списка предприятий, материалы которых подрядчики будут использовать на объектах приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». При запуске этих заводов будем выезжать на места, смотреть как настроено их автоматическое управление, какие материалы уже заготовлены на складах для производства асфальтобетонной смеси. Качество асфальтобетонной смеси должно соответствовать всем необходимым требованиям», — рассказал Василий Старков.

Кроме того, важной темой совещания стал контроль качества работ. Одна из его составляющих — обследование объектов, отремонтированных в рамках приоритетного проекта в прошлом году. Администрация Екатеринбурга уже провела серию инспекционных объездов с участием представителей Общероссийского народного фронта. В ближайшее время аналогичные рейды пройдут по региональным и межмуниципальным объектам. Выявленные замечания будут устраняться подрядчиками в рамках гарантийных обязательств.

Замглавы Росавтодора подчеркнул, что проектные команды агломераций должны придерживаться принципиальной позиции и при дальнейшем контроле качества работ. К участию в проверках предлагается привлекать представителей общественности.

Напомним, что в текущем году завершается первый этап приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого выполняются преимущественно некапиталоемкие мероприятия. Так, в Екатеринбургской агломерации предстоит отремонтировать 108 километров дорог — это 36 участков дорожной сети екатеринбургской агломерации. Среди них 77,2 километра дорог регионального и межмуниципального значения и 31,2 километра уличной сети Екатеринбурга.