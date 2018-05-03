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Малые города Воронежской области попробуют получить федеральные деньги на благоустройство
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Малые города Воронежской области попробуют получить федеральные деньги на благоустройство 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
На всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды регион подал шесть заявок. Шесть городов Воронежской области подали заявки для участия во всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Это Калач, Острогожск, Бобров, Россошь, Лиски и Павловск. Итоги конкурса подведут к 1 июня. Из 455 конкурсных заявок федеральная комиссия выберет победителей — 60 малых городов и 20 исторических поселений. Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению туристов, развитию индустрии и сферы услуг, рассказали в региональном управлении архитектуры и градостроительства. Ежегодно до 2021 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на поддержку лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях страны федеральный бюджет будет выделять 5 млрд рублей. Воронежская область отправила на конкурс шесть заявок. В Калаче планируется развитие и благоустройство горы Пеньковой. В Россоши — обустройство проспекта Труда. В Лисках — благоустройство сквера по улице Коминтерна. В Павловске предлагают сосредоточиться на развитии пешеходных пространств, в Острогожске — благоустроить набережную реки Тихая Сосна, а в Боброве — создать пешеходную зону на улицах Пролетарская, 22 Января, Красноармейская и Виктора Турбина.
Калач, Острогожск и Бобров привлекли для разработки проектов молодых архитекторов, участников образовательных мероприятий в рамках проекта «Зодчество VRN». — Это был интересный опыт творческой коллаборации нового поколения архитекторов и сотрудников муниципальных администраций, который всячески поддерживается Минстроем России, — отметили в управлении архитектуры и градостроительства. Елена Гончарова
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