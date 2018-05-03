Ещё
Чиновников Невьянского ГО заподозрили в «золотом» превышении полномочий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновников Невьянского ГО заподозрили в «золотом» превышении полномочий 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Уголовное дело возбуждено по факту добычи золота на земельном участке сельхозназначения в Невьянском городском округе. Чиновники местной администрации незаконно выделили землю артели старателей «Нейва», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Земля была передана артели в период с 2015-го по 2016 год для ведения горных работ по добыче полезных ископаемых. При этом аукцион не проводился, выявлены нарушения требований федерального законодательства.
"Установлено, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения располагался карьер по добыче золота, проводились горные работы, а также снят плодородный слой почвы", — пояснили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело по статье «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий» передано в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.
Стоит напомнить, что расследование ведется с прошлого года. Осенью 2017-го прокуратура признала незаконной деятельность «Нейвы» по добыче золота на арендованном участке. Невьянский суд оштрафовал золотодобытчиков на 1,9 миллиона рублей. Вскоре после этого Арбитражный суд области обязал старателей вернуть землю администрации Невьянского ГО.
Ранее по теме: Золотодобытчики из Невьянска «намыли» себе штраф Невьянские старатели лишились «сельскохозяйственного» карьера
Уралинформбюро: последние новости
В России начнут маркировать постельное белье и духи Власти Екатеринбурга потратят на разработку транспортной схемы 26 миллионов В Екатеринбурге избили ветерана ВОВ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы73
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов208
Полномочия Медведева передадут Кудрину1026
В Сирии разбился российский истребитель499
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка112
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение