Чиновников Невьянского ГО заподозрили в «золотом» превышении полномочий

Уголовное дело возбуждено по факту добычи золота на земельном участке сельхозназначения в Невьянском городском округе. Чиновники местной администрации незаконно выделили землю артели старателей «Нейва», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области

Земля была передана артели в период с 2015-го по 2016 год для ведения горных работ по добыче полезных ископаемых. При этом аукцион не проводился, выявлены нарушения требований федерального законодательства.

"Установлено, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения располагался карьер по добыче золота, проводились горные работы, а также снят плодородный слой почвы", — пояснили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело по статье «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий» передано в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.

Стоит напомнить, что расследование ведется с прошлого года. Осенью 2017-го прокуратура признала незаконной деятельность «Нейвы» по добыче золота на арендованном участке. Невьянский суд оштрафовал золотодобытчиков на 1,9 миллиона рублей. Вскоре после этого Арбитражный суд области обязал старателей вернуть землю администрации Невьянского ГО.