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Барнаульский ТЦ «Гулливер» может открыться только в конце мая
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Барнаульский ТЦ «Гулливер» может открыться только в конце мая 

АиФ — Алтай 33 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Барнаульскому торговому центру «Гулливер» отказано в снятии обеспечительных мер в виде закрытия здания. Для посетителей объект может открыться только в 20-х числах мая.
Напомним, торговый центр закрыли по распоряжению суда из-за выявленных прокуратурой нарушений требований пожарной безопасности. В частности, в ТЦ не работает система пожаротушения, сигнализация и т.д.
Как пояснила судья Ирина Королькова «Политсибру», на устранение нарушений у руководства «Гулливера» есть 10 дней. Следующее заседание пройдет 22 мая.
Отметим, что часть арендаторов покинула помещения накануне закрытия, остальные будут требовать возмещения убытков из-за простоя.
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