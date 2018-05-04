Барнаульский ТЦ «Гулливер» может открыться только в конце мая

Барнаульскому торговому центру «Гулливер» отказано в снятии обеспечительных мер в виде закрытия здания. Для посетителей объект может открыться только в 20-х числах мая. Напомним, торговый центр закрыли по распоряжению суда из-за выявленных прокуратурой нарушений требований пожарной безопасности. В частности, в ТЦ не работает система пожаротушения, сигнализация и т.д. Как пояснила судья Ирина Королькова «Политсибру» , на устранение нарушений у руководства «Гулливера» есть 10 дней. Следующее заседание пройдет 22 мая. Отметим, что часть арендаторов покинула помещения накануне закрытия, остальные будут требовать возмещения убытков из-за простоя.