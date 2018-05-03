Арендаторы покидают барнаульский ТЦ «Первомайский» 

Арендаторы уезжают из барнаульского торгового центра «Первомайский». Информация с фото пустующих площадей появилось на форуме skyscrapercity.
Речь идет о мелких предпринимателях, которые находились на втором этаже. Так, практически разобраны отделы кожгалантереи и головных уборов. Является ли причиной тому закрытие ТЦ, говорить преждевременно. Судебное заседание пока еще не состоялось.
Напомним, торговый центр попал в список объектов массового пребывания людей, где прокуратурой были выявлены нарушения соблюдения требований пожарной безопасности. В связи с чем в суд было направлено исковое заявление о закрытии ТЦ.
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