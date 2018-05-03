Окружной этап акции «Сирень Победы» пройдет Центральном округе

Второй окружной этап акции пройдет 8 мая с 15:00 до 18:00 на территории Екатерининского парка (ул. Большая Екатерининская, д. 27). В программе мероприятия запланированы:

1. торжественный митинг;

2. высадка 20 кустов саженцев сирени на территории парка;

3. фестиваль спорта и досуга «Огни Москвы»;

4. концертная программа с привлечением профессиональных артистов;

5. полевая кухня;

6. подарки для ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того всевозможные активности начнутся в 12:00 на всей территории Екатерининского парка. На большой сцене детской площадки пройдет концерт творческих коллективов досуговых организаций округа, на аллеях парка будут работать различные мастер-классы для детей и взрослых, на спортивной площадке состояться соревнования по различным видам спорта.

В течение всего праздника гостей будут угощать солдатской кашей.

В мероприятии примут участие префект ЦАО В. В. Говердовский и депутат Государственной Думы Н. Н. Гончар.

Отметим, что с 25 по 28 апреля во всех районах прошла эта акция. В рамках мероприятия организовали праздничные концерты, возложение цветов. В каждом районе высадили саженцы сирени возрастом 4-5 лет.