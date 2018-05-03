УФАС Подмосковья внесло ООО «Арсенал‑Строй» в реестр недобросовестных поставщиков

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Арсенал-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области

Ранее в антимонопольное ведомство поступило обращение от администрации Талдомского района о внесении сведений в отношении ООО «Арсенал-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на зимнее содержание дорог.

«По результатам рассмотрения обращения управление вынесло решение о нарушении обществом закона о контрактной системе. Действия ООО «Арсенал-Строй» были признаны не соответствующими закону, а сведения — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Арсенал-Строй» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного УФАС.