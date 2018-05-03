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Нижегородские гостиницы продолжают штрафовать за жадность
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Нижегородские гостиницы продолжают штрафовать за жадность 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
93 дела об административных правонарушениях возбуждено в отношении нижегородских гостиниц после мониторинга их сайтов, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Из них, 23 дела касаются завышения цены на гостиничное обслуживание, 44 дела — не предоставления достоверной информации для потребителей, 22 дела — оказания гостиничных услуг без соответствующего свидетельства о присвоении категории и т.д.
В результате наложено штрафов на общую сумму 691 500 рублей.
Ранее нижегородские гостиницы уже штрафовали за завышение цен.
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