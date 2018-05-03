Собачья смерть. В Югре факты жестокого обращения с животными попали в сеть

Ханты-Мансийске мужчина застрелил собак, которые, по его словам, насмерть задрали лошадь, а в Нижневартовске 17-летняя девушка выбросила из окна новорожденных щенков.

Оба происшествия привлекли внимание не только зоозащитников и обычных людей, но и в случае с подростком — правоохранительных органов

Собаки — титаны?

Происшествие с лошадью произошло на ферме, где занимаются обучением лошадей для казачьего патруля, в ночь с 22 на 23 апреля. Хозяин фермы Закир Айдуков рассказал, что в ту ночь во дворе оставили две лошади на длинном поводке. Утром ему позвонила работница и сообщила, что две собаки напали на жеребую лошадь и раздирают её.

Когда хозяин приехал на место, собаки начали уходить. Он побежал за ними и пристрелил одну. Крупный пес убежал, но через некоторое время вернулся и получил смертельную пулю. «Мне почти 50 лет, но за свою жизнь я первый раз видел, чтобы две собаки загрызли взрослую лошадь!», — сетует Закир.

Усомнились в этом факте и люди, которые также хорошо знают поведение животных. «Я до 18 лет пас коров и овец на лошадях — у родителей было свое хозяйство. Однажды лошадь схватила одичавшего пса, который пытался напасть на барана, за загривок и отбросила на несколько метров. Это сильное животное, которое не даст себя в обиду собакам никогда, а если она жеребая, то инстинкт самосохранения еще выше», — заверяет житель округа Павел Васильев

Фотографии расправы как над лошадью, так и над собаками, попали в сеть. Все животные в кровавых ранах. «Судя по фото, травмы не рваные, как должно быть при укусах, а колотые, — говорит учредитель общественного движения помощи животным города Ханты-Мансийска „Ковчег“ Анна Кондратович. — Сложно сказать, что там на самом деле произошло, не исключено, что животные стали жертвой чьих-то интересов, к сожалению, такое часто бывает, но доказать это сложно».

Первая ласточка

А вот случай в Нижневартовске правоохранительные органы сразу квалифицировали как жестокое обращение с животными. Известно о нем стало, благодаря неравнодушию очевидцев.

По словам девушки, которая обратилась в полицию, щенки спаниеля упали прямо перед ними с балкона пятого этажа. «Сначала подумали, что бутылка, — рассказывает девушка. — Но потом увидели их обоих. Один упал и разбился насмерть, второй сначала не двигался, но потом, минут через пять, начал двигать головой. При этом щенки упали не на снег, а на лёд на асфальте».

По факту убийства щенков следственным отделом УМВД России по городу Нижневартовску возбуждено дело по статье 245 УК РФ ч.2 «жестокое обращение с животными». Максимальное наказание за это преступление — 5 лет лишения свободы.

«За 9 лет, что я занимаюсь зоозащитой, животных убивали, знали, кто убивал, и ничего не происходило. Дела возбуждали, если свидетелями расправы становились дети. Но ведь животное страдает, независимо от того, кто на него смотрит. На моей памяти, это первое уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Скорее всего будут условные сроки. Но даже условная судимость — клеймо на всю жизнь и показательный пример для остальных. Практика появится, следом могут последовать другие дела», — считает Анна Кондратович.

Сейчас югорские зоозащитники ждут принятия федерального закона, который бы позволил внести поправки в региональное законодательство. «Кто-то бьется за стерилизацию, кто-то пытается объяснить, что это не решит проблему: животным на улице — не место, они дичают и становятся опасны для людей. Сейчас все отдано на откуп общественникам — нам дают гранты. Например, мы в 2015 году освоили 600 тысяч рублей на стерилизацию бездомных животных. Но разовые меры не решат проблему, нужна комплексная окружная программа по стерилизации и созданию приютов, которая действительно сможет регулировать численность собак и кошек», — убеждена лидер движения «Ковчег».