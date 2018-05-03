«Сдался» под натиском приставов

Фото с ресурса www.1obl.ru Судебные приставы вновь объявили «войну» злостным неплательщикам алиментов. В этот раз в поле зрения надзорного ведомства попал житель Александровского района. Длительное время гражданин А. не исполнял решение суда по алиментам, в результате он задолжал гражданке Н. больше 400 тысяч рублей.

Судебные приставы отправились к должнику, чтобы понять по какой причине он не платит алименты. Также правоохранителям удалось выяснить, что у мужчины есть в собственности автомобиль, а также открыт расчётный счёт в одном из банков.

Приставы решили «забрать» деньги со счёта должника, а также вынесли постановление о запрете «на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля». После таких мер, гражданин А. «сдался». В кратчайшее время он собрал 400 тысяч рублей и погасил долг по алиментам.