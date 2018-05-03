Веломаршруты в историческом центре Петербурга спроектируют по предложению горожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 3 мая. / ТАСС /. Веломаршруты в Адмиралтейском и Василеостровском районах Санкт-Петербурга протяженностью более 5 км спроектируют до конца августа по предложению горожан. Об этом в четверг сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга заключил государственный контракт с научно-исследовательским и проектно-изыскательским институтом «Севзапинжтехнология» на проектирование двух велосипедных маршрутов, отобранных в рамках общественной инициативы «Твой бюджет».

"Цена госконтракта — 7,6 млн рублей. Маршруты пройдут по Большому проспекту В. О. [Васильевского острова] от 1-й линии В. О. до Наличной ул. и от набережной Адмиралтейского канала до Гороховой улицы", — сказано в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, проекты должны быть готовы до конца августа. Протяженность маршрута на Васильевском острове составит 3,3 км, а в Адмиралтейском районе — 1,9 км. Предложения по данным маршрутам отобрали в рамках проекта «Твой бюджет», который дает горожанам возможность самостоятельно выбирать способы развития инфраструктуры районов.

В настоящее время в городе доступны для использования 22 велосипедных маршрута общей протяженностью 89 км. На 2018 год запланировано обустройство еще восьми велосипедных маршрутов общей протяженностью 39,6 км. Власти города начали исследования для запуска проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга» в 2014 году, в 2017 году построили первые велодорожки.

Проект «Твой бюджет» стартовал в Петербурге летом 2016 года. Власти города выделили по 10 млн рублей на благоустройство двух исторических районов — Центрального и Василеостровского, по предложению горожан провели работы по обустройству скейтпарка и пункт обогрева для бездомных. В 2017 году проект расширил свои границы и к нему присоединились Адмиралтейский, Петроградский и Московский районы, которым также выделили по 10 млн рублей на реализацию гражданских инициатив.