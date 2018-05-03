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В двух районах Петербурга появятся новые веломаршруты
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В двух районах Петербурга появятся новые веломаршруты 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Адмиралтейском и Василеостровском районах Санкт-Петербурга появятся новые веломаршруты.
Как сообщают в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на участках модернизируют светофоры. «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» и «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт „Севзапинжтехнология“ заключили государственный контракт. На обустройство дорожек потратят 7,6 млн рублей.
До 31 августа подрядчик должен подготовить проект по размещению новых маршрутов, до 31 ноября — проект по модернизации светофоров.
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