Сносить нельзя, оставить. Дом пионеров в Сургуте решено реконструировать

Порядка 2 млн рублей выделены из бюджета Сургута на проектно-изыскательские работы для дальнейшей реконструкции Дома пионеров. За судьбой Дома пионеров городская общественность следит последние года три. Для многих сургутян эта деревянная двухэтажка имеет свою историческую ценность — в 1958 году здесь была открыта школа №1, которая долгое время была не только учреждением образования, но и главным очагом культуры тогда еще поселка Сургут. В 2013 году здание было законсервировано, предлагались различные планы по его реконструкции и дальнейшему использованию: от размещения Совета ветеранов до организации Музея СССР. Но в конце 2016 года в администрации было принято решение о сносе дома — якобы проведенная экспертиза тогда показала, что стены и полы совершенно испорчены, а износ несущих конструкций доходит до нуля.

В защиту бывшего Дома пионеров выступили старожилы и ветераны Сургута, при главе города был создан специальный общественный совет. Нашелся и инвестор, готовый вложить средства в реконструкцию объекта. Однако с тех пор прошло полтора года, а дело так и не двигалось. Недавно стало известно, что компания «Сибпромстрой», пожелавшая спонсировать работы на Доме пионеров, направила обещанные 30 млн на строительство храма в честь иконы «Умиление», строительство которого активизировалось к визиту патриарха Кирилла в Сургут. «То, что инвестор отозвал свое решение, это не совсем правильно, точнее — приостановил свои обязательства в плане поддержки реконструкции Дома пионеров. Сейчас самое главное — сделать проект, именно на проектирование мы и выделили деньги. Самое важное, что принято решение: Дому пионеров быть. А дальнейшие пути финансирования реконструкции будем дальше обсуждать», — прокомментировал заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко.