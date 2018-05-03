Согласован проект капремонта отдела социальной защиты населения районов Северное и Южное Медведково

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект капитального ремонта отдела социальной защиты населения районов Северное и Южное Медведково. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт отдела социальной защиты населения районов Северное и Южное Медведково» по адресу: ул. Грекова, д. 7, район Северное Медведково, Северо-Восточный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что отдел соцзащиты расположен на первом этаже многоквартирного семнадцатиэтажного жилого дома, построенного в 2003 г. В рамках проекта проведения капитального ремонта предусмотрены как отделочные, так и ремонтные работы, в том числе замена оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты и подоконных досок на подоконники на ПВХ. Также запроектирована установка металлических решеток на окнах и устройство новых наружных входных дверей.

Кроме того, запланирован частичный демонтаж существующих гипсолитовых перегородок и частичное расширение существующих дверных проемов. Капитальный ремонт предполагает обновление отделки полов, потолков и стен, а также замену внутренних и тамбурных дверей. Полная внутренняя отделка помещений будет произведена в соответствии с их функциональным назначением.