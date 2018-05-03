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Согласован проект капремонта отдела социальной защиты населения районов Северное и Южное Медведково
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Согласован проект капремонта отдела социальной защиты населения районов Северное и Южное Медведково 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект капитального ремонта отдела социальной защиты населения районов Северное и Южное Медведково. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета.
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт отдела социальной защиты населения районов Северное и Южное Медведково» по адресу: ул. Грекова, д. 7, район Северное Медведково, Северо-Восточный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что отдел соцзащиты расположен на первом этаже многоквартирного семнадцатиэтажного жилого дома, построенного в 2003 г. В рамках проекта проведения капитального ремонта предусмотрены как отделочные, так и ремонтные работы, в том числе замена оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты и подоконных досок на подоконники на ПВХ. Также запроектирована установка металлических решеток на окнах и устройство новых наружных входных дверей.
Кроме того, запланирован частичный демонтаж существующих гипсолитовых перегородок и частичное расширение существующих дверных проемов. Капитальный ремонт предполагает обновление отделки полов, потолков и стен, а также замену внутренних и тамбурных дверей. Полная внутренняя отделка помещений будет произведена в соответствии с их функциональным назначением.
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