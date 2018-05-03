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Костромички проводили своих мужей-полицейских на Северный Кавказ: 5 трогательных фото
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Костромички проводили своих мужей-полицейских на Северный Кавказ: 5 трогательных фото 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Костромичей, которые вошли в сводный отряд костромской полиции, отправили в командировку на Северный Кавказ. В путь защитников провожали жены, мамы и дети, сообщает управление МВД по Костромской области.
Почти 100 сотрудников оперативных подразделений, патрульно-постовой службы, участковых, кинологов, инспекторов ДПС 6 месяцев будут выполнять задачи по охране общественного порядка на территории Северо-Кавказского региона.
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Перед отправкой они побывали на сборах, прошли подготовку.
На ваши плечи ложится большой груз ответственности за охрану общественного порядка и безопасности вдали от дома. На протяжении длительного времени наши сотрудники с честью выполняют свою работу и получают высокую оценку руководства группировки. Уверен, что и вы с поставленными задачами справитесь, — обратился к полицейским начальник областного УМВД Вадим КАЗЬМИН.
Слова благодарности услышали и родные правоохранителей, чья любовь помогает полицейским ощущать поддержку на расстоянии.
Мы ждем от Вас хорошей службы и главное, чтобы весь личный состав вернулся домой здоровым и невредимым, — отметил губернатор Костромской области.
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