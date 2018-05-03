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Магазин «Вкусвилл» в Москве оштрафовали за нарушения при получении партий винограда
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Магазин «Вкусвилл» в Москве оштрафовали за нарушения при получении партий винограда 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Россельхознадзора оштрафовал магазин «Вкусвилл» на улице Кулакова за неизвещение надзорного ведомства о прибытии подкарантинного винограда, говорится в сообщении пресс-службы управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«При проведении контрольно-надзорных мероприятий был установлен факт неизвещения о поступлении подкарантинной продукции в адрес ООО «Вкусвилл». Организация своевременно не известила управление о прибытии двух партий подкарантинной продукции (виноград свежий) общим весом 40 тонн, поступивших из Краснодарского края в сопровождении сертификатов для осуществления карантинного фитосанитарного контроля», — говорится в сообщении.
За выявленное нарушение ООО «Вкусвилл» привлечено к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 14 тысяч рублей.
Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) направлен на выявление карантинных объектов и осуществляется в целях предотвращения заноса и распространения карантинных объектов при перемещении подкарантинной продукции по территории РФ.
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