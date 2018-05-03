Магазин «Вкусвилл» в Москве оштрафовали за нарушения при получении партий винограда

Россельхознадзора оштрафовал магазин «Вкусвилл» на улице Кулакова за неизвещение надзорного ведомства о прибытии подкарантинного винограда, говорится в сообщении пресс-службы управлением Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям. «При проведении контрольно-надзорных мероприятий был установлен факт неизвещения о поступлении подкарантинной продукции в адрес ООО «Вкусвилл». Организация своевременно не известила управление о прибытии двух партий подкарантинной продукции (виноград свежий) общим весом 40 тонн, поступивших из Краснодарского края в сопровождении сертификатов для осуществления карантинного фитосанитарного контроля», — говорится в сообщении. За выявленное нарушение ООО «Вкусвилл» привлечено к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 14 тысяч рублей. Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) направлен на выявление карантинных объектов и осуществляется в целях предотвращения заноса и распространения карантинных объектов при перемещении подкарантинной продукции по территории РФ.