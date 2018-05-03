Ещё
9 мая на площади КЦ Внуково пройдет праздничная концертная программа «Победа за нами»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

9 мая на площади КЦ Внуково пройдет праздничная концертная программа «Победа за нами» 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Она будет посвящена Победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Праздничный концерт пройдет с участием ведущих творческих коллективов города Москвы «Детский хореографический ансамбль „Жемчужина“ и „Театральная студия „МаскаРад“, вокальной студии „Мегаполис“, хора русской песни „Рябинушка“ и вокального ансамбля „Колечко“. В концертной программе примут участие ансамбли и сольные исполнители подведомственных Департаменту культуры города Москвы учреждений.
Помимо праздничного концерта на площади будут работать интерактивные площадки: „Книга с фронта“, представленная библиотечным сообществом района Внуково, „Экспозиция подвигов ветеранов Внуково“, подготовленная „Музеем истории района Внуково“, творческие мастерские для детей и взрослых.
В рамках праздника пройдет ежегодная общественная акция „Книга Победы“.
У жителей Внуково особо трепетное отношение к героям Великой Отечественной войны. 22 июня 1941г. фашистская Германия объявила войну СССР. 2 июля 1941г. было объявлено о вводе в строй первой очереди аэропорта Внуково. Эта дата и стала официальным Днем рождения аэропорта Внуково, вокруг которого вырос район. На протяжении всей войны внуковские летчики проявляли самоотверженность и неиссякаемое мужество в борьбе с врагом.
Общественная акция „Книга Победы“ поможет каждому желающему составить поздравление для ветерана в виде праздничной открытки, рисунка, пожелания или послания. Также участники акции смогут поделится историей своей семьи в годы Великой отечественной войны.
“Книга Победы» будет выставлена на постаменте для всеобщего доступа, а по завершении празднования передана в экспозиционно-выставочный отдел Культурного центра «Внуково».
Впервые пройдет флешмоб «Путь к Победе»: на большом панно будет изображен путь от Москвы до Берлина, который прошли наши соотечественники в годы Великой Отечественной войны. Каждый пришедший на праздник сможет увековечить подвиг близкого человека, отметив на карте то место, где воевал его предок.
Приглашаем всех жителей и гостей нашего удивительного района Внуково поздравить ветеранов с Днем Победы.
Начало в 13:00. Тел. : 8 (495) 736-23-76, Олеся Панченко.
На Западе Москвы: последние новости
МГИМО договорился о сотрудничестве с Сан-Марино В Парке Победы пройдет церемония «Памяти и скорби» В библиотеке №214 прошла встреча с писателем-москвоведом Александром Васькиным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы75
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов235
Полномочия Медведева передадут Кудрину1030
В Сирии разбился российский истребитель485
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка112
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение