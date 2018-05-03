9 мая на площади КЦ Внуково пройдет праздничная концертная программа «Победа за нами»

Она будет посвящена Победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Праздничный концерт пройдет с участием ведущих творческих коллективов города Москвы «Детский хореографический ансамбль „Жемчужина“ и „Театральная студия „МаскаРад“, вокальной студии „Мегаполис“, хора русской песни „Рябинушка“ и вокального ансамбля „Колечко“. В концертной программе примут участие ансамбли и сольные исполнители подведомственных Департаменту культуры города Москвы учреждений.

Помимо праздничного концерта на площади будут работать интерактивные площадки: „Книга с фронта“, представленная библиотечным сообществом района Внуково, „Экспозиция подвигов ветеранов Внуково“, подготовленная „Музеем истории района Внуково “, творческие мастерские для детей и взрослых.

В рамках праздника пройдет ежегодная общественная акция „Книга Победы“.

У жителей Внуково особо трепетное отношение к героям Великой Отечественной войны. 22 июня 1941г. фашистская Германия объявила войну СССР. 2 июля 1941г. было объявлено о вводе в строй первой очереди аэропорта Внуково. Эта дата и стала официальным Днем рождения аэропорта Внуково, вокруг которого вырос район. На протяжении всей войны внуковские летчики проявляли самоотверженность и неиссякаемое мужество в борьбе с врагом.

Общественная акция „Книга Победы“ поможет каждому желающему составить поздравление для ветерана в виде праздничной открытки, рисунка, пожелания или послания. Также участники акции смогут поделится историей своей семьи в годы Великой отечественной войны.

“Книга Победы» будет выставлена на постаменте для всеобщего доступа, а по завершении празднования передана в экспозиционно-выставочный отдел Культурного центра «Внуково».

Впервые пройдет флешмоб «Путь к Победе»: на большом панно будет изображен путь от Москвы до Берлина, который прошли наши соотечественники в годы Великой Отечественной войны. Каждый пришедший на праздник сможет увековечить подвиг близкого человека, отметив на карте то место, где воевал его предок.

Приглашаем всех жителей и гостей нашего удивительного района Внуково поздравить ветеранов с Днем Победы.

Начало в 13:00. Тел. : 8 (495) 736-23-76, Олеся Панченко.