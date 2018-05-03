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Бывший советник мэра Иркутска получила новую должность
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Бывший советник мэра Иркутска получила новую должность 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кадровые перестановки продолжаются в администрации Иркутска. В апреле советник главы Иркутска Ирина Леньшина оставила свой пост по собственному желанию, который занимала с 2015. Как сообщает IrkutskMedia, теперь советник мэра работает в Торгово-промышленной палате Восточной Сибири.
Известно, что увольнения в мэрии начались год назад. Тогда глава управления транспорта администрации Евгений Владимирский написал заявление по собственному желанию, поскольку чиновнику предложили работу в другом регионе. Затем полномочия вице-мэра Иркутска сложил Иван Носков.
Несколько сотрудников также были уволены из комитета городского обустройства администрации столицы Приангарья. В частности, речь идет о начальнике департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергее Фоминых и начальнике департамента дорожной деятельности Михаиле Малыхине. Кроме того, свои посты потеряли несколько специалистов различных отделов.
Фото: fas.gov.ru.
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