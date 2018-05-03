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Инспекция труда Псковского облсовпрофа выявила семь нарушений в одном из учреждений здравоохранения
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Инспекция труда Псковского облсовпрофа выявила семь нарушений в одном из учреждений здравоохранения 

Псковская губерния 2 часа назад
Главный правовой инспектор труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская по обращению сотрудников одного из государственных бюджетных учреждений здравоохранения Псковской области провела внеплановую документарную проверку соблюдения трудового законодательства. Инспектор установила, что, в частности, график отпусков на 2018 согласован с мнением представительного органа, но работники не ознакомлены под роспись с очерёдностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Кроме того, зарплата в госучреждении выплачивалась работодателем не в полном объёме, но в установленные сроки. Графики сменности оформлены в учреждении без учёта мнения представительного органа. Содержание трудовых договоров не соответствует требованиям ч. 2 ст. 57 ТК РФ. Условия труда на рабочем месте в трудовые договора работников не включены. В общей сложности в ходе проверки выявлены семь нарушений обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Все нарушения отражены в справке, она направлена руководству учреждения для ознакомления и устранения установленных нарушений не позднее 16 мая. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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