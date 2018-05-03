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Стало известно, по какому маршруту проляжет крестный ход 9 мая в Волгограде
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Стало известно, по какому маршруту проляжет крестный ход 9 мая в Волгограде 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Крестный ход памяти погибших защитников Отечества пройдет в Волгограде 9 мая по измененному маршруту. Шествие начнется в 11:00 от храма Всех Русских Святых, расположенного на улице Маршала Чуйкова.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональной Епархии, участники хода пройдут по 7-й Гвардейской и проспекту Ленина до Мамаева кургана, где в храме Всех Святых состоится панихида по убиенным воинам. Возглавит шествие одна из самых почитаемых в Волгоградской области чудотворных икон Божией Матери — Урюпинская. Образ уже доставили в Волгоград из Покровского кафедрального собора. Жители областного центра могут поклониться ей до 10 мая в часовне в Комсомольском саду. Каждый день прихожан будут пускать к ней с 8:00 до 23:00. Спускаться с Мамаева кургана участники крестного хода будут в сторону Второй продольной, так как сразу за ними к главной высоте России по Первой продольной пройдет колонна Бессмертного полка.
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