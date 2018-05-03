В Татарстане 18 чиновников отказались предоставить декларации о доходах

КАЗАНЬ , 3 мая. / ТАСС /. Восемнадцать чиновников в Татарстане отказались сдать декларации о доходах, семь из них уже сложили полномочия, сообщила журналистам в четверг заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова

"В адрес президента Татарстана в рамках декларационной кампании поступило 7744 справки из числа тех, кто должен подавать свои документы на имя президента.

Хотим обратить внимание, что 18 человек отказались предоставлять свои сведения.

Из них семь человек уже сложили свои полномочия, оставшиеся проходят регламентные процедуры", — сказала она, добавив, что речь идет в основном о представителях районных властей.

Галимова уточнила, что среди сдавших декларации 37 человек допустили технические ошибки при заполнении.