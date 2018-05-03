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В самарском «Гудке» открылся новый салон МегаФона
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В самарском «Гудке» открылся новый салон МегаФона 

Волга Ньюс 2 часа назад
В этом году МегаФон уже открыл в Самаре несколько новых салонов. В марте розничные точки оператора начали работать в районе Сухой Самарки — на улице Белорусской, возле остановки общественного транспорта, и на проспекте Кирова, в непосредственной близости от Кировского рынка. По принципу доступности для максимального числа горожан выбрано место и для третьего салона. «Гудок» популярен у любителей шопинга, кроме того, он находится недалеко от железнодорожного вокзала и других ключевых объектов городской инфраструктуры.
"Приобрести новый гаджет по акции и в рассрочку, оплатить кредитный заем или осуществить денежный перевод — это только часть тех возможностей, которые доступны посетителям наших фирменных салонов. Предлагая сервис высокого уровня в шаговой доступности, мы ориентируемся прежде всего на потребности клиентов. И поскольку им удобно, когда у оператора много салонов, мы продолжаем развивать розничную сеть. Сейчас у МегаФона в Самарской области уже более 120 точек обслуживания", — комментирует Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании МегаФон.
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