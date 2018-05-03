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Субботник или деньги: жителей дома на Уралмаше позвали на уборку двора под угрозой поборов
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Субботник или деньги: жителей дома на Уралмаше позвали на уборку двора под угрозой поборов 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
«Приглашаем вас на субботник, который состоится в пятницу, 4 мая. При невозможности вашего участия, согласно решению общего собрания, просим внести деньги на оплату наёмных работников председателю ЖК». Такое объявление увидели жители дома на улице Кировградской.
Это понравился далеко не всем жильцам кирпичного кооперативного дома.
— Мы и так платим взносы на уборку придомовой территории, хотя тариф на содержание жилья выше, чем у других, — 34,93 рубля за квадратный метр, — рассказал один из жителей. — Домом управляют какие-то пенсионеры, которые Жилищный кодекс не читали и живут по советским правилам.
В жилищном кооперативе E1.RU сказали, что возмущается тоном объявления только один житель. Остальные со всем согласны.
— Догадываемся, кто это жалуется, есть тут один такой, ему 33 года, ходит и всех настраивает против нас, — сказала по телефону председатель ЖК «Сосновный бор» Татьяна Наумова. — Ни с кого мы ничего не собирали и не будем. Просто призываем к порядку. Почему бы жителям не выйти и не убраться в своём дворе?
По словам представителей ЖК, обычная уборка дома, за которую платят собственники, — это только работа дворника. А капитальная чистка двора после зимы, покраска и побелка — это нужно делать на субботнике.
Впрочем, пообещала председатель, собирать деньги с жильцов, которые игнорируют всеобщее дело и отказываются субботничать, всё-таки не будут.
Большую городскую уборку, напомним, запланировали на 5 мая, если субботник не сорвётся вновь из-за плохой погоды.
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