Как добавить VIP-контакты в почте на iPhone

Как добавить VIP-контакты в почте на iPhoneСтандартный почтовый клиент в iOS имеет удобное средство для быстрого поиска важных писем. На любом iPhone и iPad можно отметить один или несколько контактов в качестве VIP (очень важных персон).

Доступ к сообщениям от таких контактов будет упрощен.

Зачем добавлять VIP-контакты

После добавление контакта в группу VIP он будет отображаться в специальном виджете приложения Почта или в меню 3D-Touch.

Специальная папка в приложении/виджете/3D-Touch меню позволит быстро просматривать письма от всех контактов из группы.

Для группы VIP можно настроить уникальный стиль уведомлений, который будет отличаться от основных настроек почтового клиента.

Как включить отображение группы VIP Для начала следует добавить новый раздел для писем от VIP. Для этого нужно:

1. Перейти на главный экран в приложении Почта.

2. Нажать кнопку Изменить в правом верхнем углу.

3. Отметить папку VIP и нажать Готово.

Теперь все письма от VIP-контактов можно легко найти в отдельной папке.

Как добавить контакт в группу VIP Для добавления контакта нужно найти любое письмо, где будущий VIP является отправителем или получателем и перейти в карточку контакта.

Специальный пункт меню позволяет добавить контакт в группу.

Можно добавлять или удалять контакты через меню в разделе VIP на главном экране приложения Почта.

⭐ Спасибо re:Store за полезный совет.