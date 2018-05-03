Обращение жены предпринимателя Эккерта к Ольге Егоровой, Юрию Чайке и Александру Бастрыкину

Наша история — это горькая правда, показывающая, почему наша страна развивается так медленно, как и почему срываются сроки по строительству важнейших федеральных программ, кто и как вводит в заблуждение Владимира Путина и дискредитирует государственную власть. Наша история — пример, когда честных людей могут бросить за решетку, если они отказались заплатить взятку, горькая потому, что на стороне преступников оказались силовики. Пример горький еще и потому, что, нанеся миллиардный вред стране, преступники отделались только увольнениями, они откупились наворованными бюджетными деньгами и сейчас продолжают наслаждаться жизнью. Им безразличны интересы России , они плевать хотели на судьбы людей, у них нет совести, ими правит только жажда наживы.

Когда на высшем уровне обсуждался вопрос стройки, все прекрасно понимали, что на голом месте в Арктике (на Новой Земле, острове Врангеля мысе Шмидта ) очень сложно построить объекты. Тогда никто не понимал, сколько эти объекты будут стоить в итоге, были лишь примерные границы — от 4 до 9 миллиардов рублей. Наши мужья начали работы, получили аванс чуть больше 3 миллиардов, а потратили на стройку больше 4 миллиардов. То есть, они вложили больше миллиарда своих и заемных средств, пока решались бюрократические вопросы выделения дополнительного финансирования. И это понятно: тот, кому известно, что такое стройка, знает — останавливаться нельзя, нужно продолжать строить, тем более в арктических условиях.

«РусАльянс Строй» первым среди субподрядчиков сдал в эксплуатацию первоочередные объекты на островах Новая Земля, Врангеля и мысе Шмидта, осуществив за июль—октябрь 2014 года беспрецедентную комплектацию и доставку более 20 тысяч тонн грузов в сложных климатических условиях. Это достижение широко и с гордостью освещалось Первым каналом, каналом «Россия 24», а также другими федеральными каналами. Это не просто слова: выполнение всех работ подтверждено финансовой и технической документацией, экспертизами, решениями арбитражных судов, журналистами, которые своими глазами видели стройку и готовые объекты.

Но, оказывается, все можно перевернуть с ног на голову, если в коррупции участвует не один высокопоставленный чиновник, а задействована армия желающих нажиться на государственных деньгах, включая силовиков.

Ирина Эккерт

А теперь к сути. Внезапно меняется начальник ГУИР № 2 при Спецстрое России , это подрядчик Минобороны, назначают некого Олега Сиразетдинова. Сразу же партнеру моего мужа Дмитрию Бушманову от Сиразетдинова поступает предложение перечислить откат в 20% от контракта — это 700 миллионов рублей. Ребята были в шоке, понятно, что в отрасли они видели многое, но чтобы так нагло! Человек знает реальную ситуацию, что нужно продолжать строить и неизвестно сколько еще потребуется денег, прибыли нет, а собственных и заемных средств потрачено больше миллиарда. Они были в шоке еще и потому, что взялись за этот контракт с целью не своровать, как многие привыкли, а честно заработать, никаких «договоренностей» у них ни с кем не было, кроме как качественно сдать важнейшие для страны объекты.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Сиразетдинов угрожал тем, что, если ему не заплатят откат, он не примет уже выполненные объекты и разорвет контракт. Честно, в такие угрозы никто не верил: как можно скрыть очевидные объекты строительства? Все понимали, что законным способом разорвать в одностороннем порядке действующий контракт невозможно. А поступающие угрозы, что строителями займутся друзья из ФСБ Следственного комитета , воспринимались как блеф. Сиразетдинову отказали, думая, что всегда можно довести информацию до руководства Спецстроя, и там успокоят взорвавшегося чиновника.

Это тот редчайший случай, когда удалось зафиксировать разговор с вымогательством отката Сиразетдиновым — партнер мужа Бушманов сделал аудиозаписи. А дальше происходит немыслимое: Сиразетдинов в одностороннем порядке разрывает контракт и, в нарушение конкурсных требований, привлекает аффилированную компанию ООО «Спецстрой-1» с признаками «фирмы-однодневки», уставным капиталом 10 тысяч рублей, без разрешительной и проектной документации. Они захватили наше имущество, материалы и технику, умышленно создали трудности для выплат заработной платы работникам, ограничили физический доступ к объектам нашим работникам. Они осуществили так называемый рейдерский захват, нанеся нам миллиардный ущерб.

В это трудно поверить, но Сиразетдинов даже не постеснялся перечислить «Спецстрою-1» почти 4 миллиарда рублей за работы, которые мы уже провели, осуществив тем самым двойное финансирование объектов.

У наших мужей не было другого выхода, кроме как обратиться в правоохранительные органы , опубликовать аудиозаписи с вымогательством в СМИ. Но как мы теперь понимаем, вопрос был не в 700 миллионах рублей, которые вымогал Сиразетдинов, а в гораздо больших суммах, и самое печальное, что хотел их не один чиновник, эти деньги хотели своровать все, даже те, кто должен пресекать эти хищения.

Когда средства массовой информации обнародовали аудиозаписи, то вместо проведения проверок в отношении Сиразетдинова, Следственный комитет России по материалам ФСБ возбуждает уголовное дело в отношении наших мужей, а дальше их арестовывают.

Это уголовное дело изначально возбуждено на пустом месте, в нем множество грубейших процессуальных нарушений и нестыковок. Дошло до того, что следователь умышленно сфальсифицировал предъявление обвинения, не предъявил материалы уголовного дела для ознакомления за 30 суток до предельного срока содержания под стражей. По факту материалы уголовного дела были предъявлены для ознакомления моему мужу впервые за 24 дня до этой даты, что является грубейшим нарушением части 5 и части 6 статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса и влечет немедленное освобождение из-под стражи. Этот факт подтверждается графиком ознакомления с материалами уголовного дела. Я не хочу сейчас перечислять все нарушения, их очень много, все подробно изложено в жалобах, но, увы, их никто не читает. Следователи даже не пытались разобраться в доказательствах, которые мы предъявляли, им нужно было только одно — засадить и не выпускать.

Ужас в том, что те, кто вымогал деньги, их все-таки получили, и получили вдвойне. При этом они не достроили стратегические объекты для ведомства Сергея Шойгу , сорвали поручение президента Владимира Путина и остались безнаказанными. А добросовестные предприниматели оказались в СИЗО

Мы безрезультатно бились два года, чтобы доказать абсурдность и незаконность всей этой истории, и вот появилась надежда. Мы такого даже не ожидали, но судья Таганского суда, рассмотрев материалы уголовного дела, вскрыла незаконность действий следователей и вернула дело в Генеральную прокуратуру из-за фальсификации следователем СК предъявления обвинительного заключения Алексею Эккерту (на сегодняшний день мой муж не знает в чем его обвиняют), а также из-за отсутствия события преступления.

Александр Иванович, обращаюсь к вам: разберитесь с этим делом и следователями, которые его вели, а также с их их руководителями Анатолием Исканцевым и Юрием Тютюнником, которые организовали этот беспредел, дискредитировали ведомство, ввели вас в заблуждение ложными докладами, скрыв свои незаконные действия. Понимаю, очень сложно признать ошибки, тем более с такими тяжкими последствиями, но на кону не только репутация СК, но и интересы России, и судьбы невиновных людей.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Юрий Яковлевич, обращаюсь также к вам, потому что в ваших полномочиях повлиять на ситуацию. Уже сам факт того, что Генеральная прокуратура не стала обжаловать решение судьи о фальсификации и отсутствии события преступления — хороший знак: значит, кто-то сейчас действительно разобрался с материалами дела.