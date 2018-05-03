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Членство Алексея Зеленцова в «Единой России» временно приостановили
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Членство Алексея Зеленцова в «Единой России» временно приостановили 

АиФ-Оренбург 17 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
У Алексея Зеленцова, которого суд отправил под домашний арест, временно приостановили членство в партии власти. Об этом сообщили в пресс-службе Регионального отделения партии «Единая Россия».
«Согласно уставной норме членство в партии «Единая Россия» депутата Оренбургского городского Совета Алексея Зеленцова в ближайшее время будет приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела, фигурантом которого он является, — говорится в сообщении. — Решение об исключении из партии Алексея Зеленцова будет приниматься только в случае признания его виновности судом».
Напомним, что по решению Ленинского районного суда Оренбурга депутат горсовета находится под домашним арестом из-за обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По версии следователей, во время строительства детского оздоровительного центра «Солнечная страна» в Тюльганском районе была украдена крупная сумма денег. Зеленцов значится заместителем директора фирмы «ПромСтройКонтракт», которая вела строительство социального объекта. Статья, по которой Алексей Геннадьевич проходит обвиняемым, предусматривает максимальный срок наказания в 10 лет тюрьмы.
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