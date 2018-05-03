Членство Алексея Зеленцова в «Единой России» временно приостановили

АиФ-Оренбург: последние новости

Когда и где в Оренбурге пройдет «Бессмертный полк» - 2018?

В Оренбурге в День Весны и Труда состоятся шествие и мотопробег

В Оренбурге в День Весны и Труда байкеры открыли мотосезон