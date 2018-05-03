На велосипеде до Коврова 

В эту субботу пройдет традиционный велопробег «Владимир-Суздаль-Камешково-Ковров», посвященный Дню Победы.
Старт будет дан от площади Победы во Владимире, а затем участники пробега на велосипедах отправятся в Суздаль. Общий путь велопробега составит 110 километров.
К участию в велопробеге допускаются все желающие в возрасте от 16 лет и старше. Наличие защитного шлема обязательное условие велопробега.
Во всех городах участники велопробега возложат цветы к мемориалам «Вечного огня». В Ковров участники планируют приехать к 17:30. Во Владимир велосипедисты будут возвращаться без сопровождения, индивидуально, а не в общей колонне.
Организаторы велопробега напоминают, что для тех, кто «останется без ног», всегда есть электрички и автомобили.