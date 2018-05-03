На празднование Дня Победы в Екатеринбург прилетят вьетнамцы и молдаване

В праздничных мероприятиях, которые пройдут в Екатеринбурге в рамках празднования Дня Победы, примут участие ветераны войны из других стран. Так, сейчас известно о том, что на Средний Урал прилетят почетные гости из Вьетнама Молдовы , об этом сообщает в четверг, 3 мая, «АиФ-Урал»

Как сообщают в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, примут участие ветераны войны из Вьетнама и Гагаузской Автономии республики Молдова. На Среднем Урале они встретятся с другими ветеранами и представителями регионального правительства, а также посетят военные музеи. Кроме того, иностранные ветераны примут участие в мероприятиях, которые пройдут 9 мая.