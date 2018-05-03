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На празднование Дня Победы в Екатеринбург прилетят вьетнамцы и молдаване
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На празднование Дня Победы в Екатеринбург прилетят вьетнамцы и молдаване 

АиФ Урал 49 минут назад
Фото: АиФ Урал
В праздничных мероприятиях, которые пройдут в Екатеринбурге в рамках празднования Дня Победы, примут участие ветераны войны из других стран. Так, сейчас известно о том, что на Средний Урал прилетят почетные гости из Вьетнама и Молдовы, об этом сообщает в четверг, 3 мая, «АиФ-Урал».
Как сообщают в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, примут участие ветераны войны из Вьетнама и Гагаузской Автономии республики Молдова. На Среднем Урале они встретятся с другими ветеранами и представителями регионального правительства, а также посетят военные музеи. Кроме того, иностранные ветераны примут участие в мероприятиях, которые пройдут 9 мая.
Представители иностранных обществ ветеранов подчеркивают, насколько важно проводить такие мероприятия. «9 мая всегда был и остается одной из самых почитаемых дат в Гагаузской Автономии и отмечается, как дань памяти глубокого уважения защитникам Отечества. Между Гагаузией и Свердловской областью сложились доверительные отношения, поэтому визит Совета Старейшин на День Победы станет хорошей возможностью укрепить их», — сообщила в письме на имя Евгения Куйвашева глава Гагаузской республики Ирина Влах.
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