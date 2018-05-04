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В Башкирии ищут приемные семья пенсионерам
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В Башкирии ищут приемные семья пенсионерам 

ufa1.ru 16 минут назад
Фото: ufa1.ru
Пожилым людям, которые остались одни, порой необходима помощь и уход, не всегда пенсионеры могут самостоятельно справиться с бытом. Поэтому республиканские власти всерьез занялись поиском приемных семей для людей пожилого возраста.
— Приемная семья является альтернативной формой ухода за пенсионерами и инвалидами. В домашних условиях такие люди получает необходимый уход и избегают социального одиночества, — пояснили в городской администрации.
Есть установленные правила создания приемной семьи, а тем, кто подходит по всем параметрам и забирает домой пожилого человека, выплачивается ежемесячные пособия. Тот, кто ухаживает за пожилым человеком, получает 6200 рублей в месяц. Также предполагается индексация данной выплаты, если в приемную семью принимается человек старше 80 лет или инвалид 1 группы (30%), что составляет 8060 рублей.
На 15 апреля в Башкирии созданы 53 приемные семьи, в которых проживают 56 человек пожилого возраста и инвалидов.
По вопросам создания приемной семьи для пожилых и инвалидов следует обращаться в Республиканский центр социального обслуживания населения на горячую линию: (347) 286-51-05.
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