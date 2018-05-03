С 5 мая в Пскове начнут противоклещевую обработку зеленых зон

Противоклещевая обработка городских территорий с зелеными насаждениями начнется в Пскове с 5 мая, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, будут обработаны Детский и Дендропарки, скверы на площади Победы, у памятника Танк Т-34, на улице Западной, у гостиниц «Рижская» и «Ольгинская», на площади Павших борцов и площади Ленина, набережные реки Псковы от Кузнецкого до Троицкого моста (левый берег) и от Троицкого моста до реки Великой (левый берег), Кутузовский сквер и сквер у церкви Николы со Усохи, Ботанический сад, сквер у железнодорожного и автовокзалов, зеленые зоны по улице Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина) и в районе Михайловской башни (между улицами Кузнецкой и Свердлова).

Также в планах обработать скверы на проспекте Энтузиастов, улицах Волкова, Герцена, Л. Поземского, А. Невского и Сиреневом бульваре, зеленую зону на пересечении улиц Гущина и Гдовской, парковую зону у Дома Офицеров, скверы у телецентра и на улице Юбилейной (между Рижскимпроспектом и Коммунальной), зеленую зону у памятного знака Героям-десантникам.

Также будут обработаны территории детских садов, школ и учреждений дополнительного образования, загородных муниципальных оздоровительных лагерей.