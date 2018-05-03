В Орле состоится встреча с космонавтом

В концертном зале Орловского городского центра культуры 16 мая состоится встреча-концерт «И это все о нем….» с подполковником запаса ВВС, Героем Российской Федерации , лётчиком-космонавтом Александром Мисуркиным.

В ходе встречи будет рассказано о жизни и работе в космосе, отметят интересные факты из истории космонавтики и подготовки к полетам. Зрители увидят видео и фотоматериалы, сделанные Александром Мисуркиным во время полетов на МКС. Он познакомит всех присутствующих с самой редкой профессией в мире! Начало встречи запланировано на 16:00.

Напомним, Александр Мисуркин является 116 космонавтом России и 531 — мира. Капсула корабля «Союз МС-06» с уроженцем Орловской области и двумя астронавтами США Марком Ванде Хай и Джо Акабой 28 февраля приземлилась в Казахстане . Космонавты провели на станции 168 суток. Ранее Александр Мисуркин совершил полёт к Международной космической станции в 2013 году. Он провел там 166 суток и трижды выходил в открытый космос.

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