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Хвалебный релиз о празднике из будущего разместила мэрия Ростова
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Хвалебный релиз о празднике из будущего разместила мэрия Ростова 

Ростовские Вести 2 часа назад
Фото: Ростовские Вести
Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону вновь порадовала своей изобретательностью. Так, на официальном сайте городской мэрии был опубликован материал о «грандиозном спортивном празднике» в честь 1 мая. На первый взгляд это очередная рядовая заметка, написанная высокопарным языком в духе чиновничьего отчёта, но датирована она 30 апреля, притом размещена на портале в 12.17. Выходит, что новость была опубликована накануне будущего события (проходившего 1 мая) и попросту размещена «задним числом». Кроме того, практически каждое предложение написано в настоящем времени, что подтверждает факт написания текста заранее. «1 мая горожане и гости донской столицы отмечают День весны и труда с широким размахом. В течение всего дня в центре Ростова-на-Дону проходит большой спортивный праздник. Открыла празднование 94-я традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и празднику Весны и Труда, которая началась в 10:00 в Нахичевани», — так начинается заметка, появившаяся на портале администрации днём 30 апреля. Напомним, ранее глава пресс-службы ростовской мэрии попыталась преградить путь съёмочной группе телеканала «Пятница», пытавшихся найти в здании администрации ответственных лиц. Впрочем затем конфликт удалось разрешить, но чиновников журналисты так и не увидели. А несколько лет назад на том же городском сайте появилось предновогоднее поздравление бывшего сити-менеджера Сергея Горбаня с «отфотошопленной» иллюстрацией. Но вскоре неудачно склеенное фото градоначальника было удалено.
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