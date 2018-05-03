Хвалебный релиз о празднике из будущего разместила мэрия Ростова 

Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону вновь порадовала своей изобретательностью. Так, на официальном сайте городской мэрии был опубликован материал о «грандиозном спортивном празднике» в честь 1 мая. На первый взгляд это очередная рядовая заметка, написанная высокопарным языком в духе чиновничьего отчёта, но датирована она 30 апреля, притом размещена на портале в 12.17. Выходит, что новость была опубликована накануне будущего события (проходившего 1 мая) и попросту размещена «задним числом». Кроме того, практически каждое предложение написано в настоящем времени, что подтверждает факт написания текста заранее. «1 мая горожане и гости донской столицы отмечают День весны и труда с широким размахом. В течение всего дня в центре Ростова-на-Дону проходит большой спортивный праздник. Открыла празднование 94-я традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и празднику Весны и Труда, которая началась в 10:00 в Нахичевани», — так начинается заметка, появившаяся на портале администрации днём 30 апреля. Напомним, ранее глава пресс-службы ростовской мэрии попыталась преградить путь съёмочной группе телеканала «Пятница», пытавшихся найти в здании администрации ответственных лиц. Впрочем затем конфликт удалось разрешить, но чиновников журналисты так и не увидели. А несколько лет назад на том же городском сайте появилось предновогоднее поздравление бывшего сити-менеджера Сергея Горбаня с «отфотошопленной» иллюстрацией. Но вскоре неудачно склеенное фото градоначальника было удалено.