«С развитием технологий труд фермеров будет только дорожать»

«Поиск новшеств не прекращается»

При назначении Вас на должность министра губернатор Борис Дубровский делал акцент на вашей молодости и прогрессивности. В министерстве вы и ранее занимались инновационной работой. Продолжаете ли это направление на новом посту? Какие нововведения ожидают агропромышленный комплекс Южного Урала в ближайшее время?

— С начала двухтысячных годов мы были в поиске инноваций, старались какие-то новые предложения давать нашим сельхозпроизводителям, в том числе стремились повышать уровень их компетенций, показатели эффективности хозяйств. Поиск новшеств не прекращается по сей день.

Каковы примеры последних внедряемых новшеств?

— В животноводстве мы изменили систему выращивания ремонтного молодняка с советской на европейскую — более быструю, благодаря особой системе кормления и содержания животных и птицы. Это позволяет нам выходить на среднесуточный привес в молочном животноводстве 700-750 граммов и получать первый отёл в 22-23 месяца, а не после 27 месяцев, как это было раньше. Наши фермеры начали осеменять телок в возрасте 13-15 месяцев с массой до 400 килограммов, и получать при отёле корову весом 550-600 килограммов. Это гарантированное повышение продуктивности, и у передовых хозяйств, которые встали на эти рельсы, продуктивность первотёлок (то есть коров, которые отелились первый раз) превышает 7-8 тысяч килограммов молока в год.

Ресурсосберегающие технологии в мясном животноводстве, такие как правильное содержание скота, система кормления и прочие условия, дают хороший эффект — суточный привес свыше 800 граммов в среднем по стаду. Мы держим планку и по селекционно-племенной работе: нашим мясным породам были присвоены отдельные породные типы. Развитием этого направления, к примеру, занимается «Совхоз Брединский», где содержатся мясные симменталы «Брединского типа». Бренд «Уральский герефорд» присвоен питомцам агрофирмы «Калининская». Это первые серьёзные селекционные достижения в современной России

Если говорить о семеноводстве, то главное сейчас — диверсификация производства. Каким бы иногда инертным ни было сельское хозяйство, нужно гораздо быстрее перестраиваться под новые условия, даже несмотря на то что регион находится в зоне рискованного земледелия.

Сегодня каждый руководитель сельхозпредприятия должен быть стратегом и каждый день реагировать на изменения рынка, учитывать маркетинговые исследования.

Вы говорите о крупных хозяйствах?

— Не обязательно. У нас очень много начинающих фермеров, которые выбирают высокотехнологичное производство. У таких предпринимателей незашоренный взгляд, они живее откликаются на конъюнктуру рынка, как правило, являются собственниками хозяйств. Кстати, сейчас все агропромышленное производство в Челябинской области — частное.

Сегодня передовики агропромышленного сектора в животноводстве и растениеводстве — СПК «Подовинное», «Коелгинское», СХПК «Черновской». Их успех связан с тем, что они постоянно искали и внедряли новые методы работы, испытывали новые технологии. Сегодня три этих сельхозорганизации производят почти 40 процентов молока в Челябинской области, в каждом — больше чем две с половиной тысячи голов коров. Если в советские годы такие предприятия в среднем производили не более 4 тысяч килограммов молока на корову, то сегодня это свыше 6 тысяч, а «Коелгинское» по итогам 2016-го года превысило планку 9 тысяч килограммов молока с одной коровы. Но этого было бы не достичь, если бы в хозяйстве одновременно не развивали растениеводство.

В прошлом году на Дне поля в Челябинской области был презентован дрон для обследования полей, оценки состояния площадей. Вплоть до выявления засорённости сорняками и поражения вредителями. Какова востребованность подобных технологий?

— Мы проводили ряд исследовательских работ по внедрению мониторинга земель с помощью аэрофото— или видеосъёмки. Несколько предприятий, которые занялись картографией своих полей, даже получали возмещение затрат на осуществление научной деятельности, проведение исследований.

В прошлом году министерство направило 9 миллионов рублей на субсидирование внедрения систем точного земледелия. Было возмещено до 40% расходов предприятий на навесное оборудование, подруливатели, которые используются на крупной технике. На тракторах и комбайнах человек уже служит просто оператором, чтобы, например, развернуть машину, которая едет и убирает сама. Автоматически выдерживаются линия движения, скорость. Соответственно, повышается качество обработки почвы или сбора урожая.

А не лишатся ли фермеры работы?

— Смотрели фильм «Дело было в Пенькове»? В этом фильме одна из героинь рассказывала, что трактора будут сами пахать. Мы практически к этому идём. В Европе уже есть первые модели беспилотной техники. Сегодня любая работа, связанная с обслуживанием техники — высокооплачиваемая, и нам нужны квалифицированные специалисты, прогрессивные думающие руководители, ответственные работники.

Молодежь сегодня идет работать в сельское хозяйство?

— Сегодня омоложение и работников, и собственников бизнеса наблюдается в малых формах хозяйствования, то есть в фермерских хозяйствах. Мы наблюдаем приток предпринимателей, отцы которых в начале 1990-х прошли определенный опыт сельскохозяйственного производства и добились успехов. Или, если говорить о такой отрасли, как птицеводство, то нужно отметить в первую очередь высокий технологический уровень. Без молодых кадров эта отрасль развиваться не будет, это обязательное условие.

В каких районах области преобладает такая преемственность поколений агробизнесменов?

— Очень много династий фермеров в южных районах области — Брединском, Агаповском, Варненском, Кизильском. На юге области климат способствует получению хороших урожаев зерна, поэтому и фермерство в этих районах развивается лучше. С другой стороны, в таких районах, как Аргаяшский, Уйский в силу традиций, в том числе народных, также развиваются личные хозяйства. Человек, фермер вновь чувствует себя хозяином на земле.

«Мы заботимся о том, чтобы продукция была не только массовой, но прежде всего качественной».

Технологии — это хорошо, но потребителя больше заботят цена и качество продукции. Всегда есть опасение: не используются ли химикаты для более быстрого роста скота и растений?!

— Мы заботимся о том, чтобы продукция была не только массовой, но прежде всего качественной. При таких объёмах производства, которых мы достигли (второе место в России по выпуску мяса птицы, шестое — по свинине, третье — по производству яиц), остро стоит задача сбыта продукции, конкуренция между производителями просто гигантская. В этих условиях работа над качеством помогает завоевать доверие покупателей, обеспечивает стабильную экономику. Другое дело, что в этих условиях также приходится контролировать и расходы, применять ресурсосбережение. Кстати, на уменьшение расходов могут влиять разумные технологии в селекции и в генетике. Вложив средства в приобретение сорта, в разработку генотипа, впоследствии аграрии получают большую отдачу за счёт урожайности или за счёт породных качеств животных. Так, у нас на базе Южно-Уральского государственного аграрного университета в прошлом году стартовал научный проект по созданию сети селекционных лабораторий, которые должны будут заниматься совершенствованием селекции в свиноводстве. Этот проект финансирует федеральное министерство образования и науки при участии индустриального партнёра — агрофирмы «Ариант».

Что касается другой продукции, то могу сказать, что в Челябинской области немного применяется удобрений. Наша продукция является экологически чистой априори. Министерство ежегодно оказывает поддержку на приобретение минеральных удобрений всего на сумму около 30 миллионов рублей. В год приобретается 11,2 тысячи тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что очень мало. Если бы мы вкладывали в удобрения столько же, сколько Краснодарский край или Орловская область , которые в принципе порядка 40 центнеров с гектара собирают благодаря своим климатическим условиям, а с удобрениями — и вовсе до 65, то наш результат был бы увеличен как минимум в полтора раза. Сейчас, отмечу, мы собираем порядка 17 центнеров с гектара, а можем производить в среднем 30-35 центнеров зерна с гектара.

В чем же проблема?

— Прежде всего, в финансах: импортные удобрения растут в цене. Но это решаемо. Сейчас предприятия наращивают основной капитал за счет применения простых технологий, но в будущем будет более массовый переход на лучшие удобрения.

Надо учесть, что рынок не всегда адекватно отвечает на наши вложения. Мы находимся далеко от основных точек сбыта. Население региона — 3,5 миллиона человек, обеспеченность по основным продуктам питания более 100%, то есть мы всех накормили, а по мясу птицы в три раза перекрыли медицинскую норму. Наши соседи тоже развиваются и выпускают аналогичную продукцию. Это заставляет конкурировать. Задача наших производителей — снизить себестоимость и сохранить хорошее качество.

В Челябинской области планируется развивать собственное производство удобрений и на каких условиях?

— Да, конечно. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы органические отходы птицеводства, свиноводства, которые образуются в промышленных масштабах, применялись в том числе в производстве зерновых культур. Ведущие холдинги эти технологии уже внедряют и повышают урожайность. Сейчас мы думаем о том, чтобы обогатить отходы производства минеральными веществами.

Для этого нужно создавать новые мощности на базе существующих производств?

— Да. И еще нужно находить инвесторов. Недавно специалисты министерства ездили в Израиль , где перенимали технологии по производству удобрений как раз из биологических отходов (помёта птиц), с минеральными веществами. Такое удобрение экологически чистое, обеспечивает повышение плодородия почвы. Этот опыт можно перенимать.

У южноуральских предприятий уже есть заинтересованность в таком бизнесе?

— Конечно. У нас в регионе очень большие мощности металлургического производства, и образуется много отходов: фосфаты, сульфаты и так далее, а это основа минерального питания растений. Поэтому предприниматели смогут работать на взаимовыгодных условиях, и переговоры уже ведутся.

При этом будут решаться и экологические проблемы. Инвестиционную активность наших производителей в этом направлении мы поощряем.

«Подготовка к посевной — это процесс творческий»

Планируется ли в этом году увеличение посевных площадей? Если да, то за счет чего? Какие культуры и в каких территориях будут особенно активно возделываться?

— До начала посевной идет активное формирование структуры сева, закрепление за определенными участками тех или иных культур. Это процесс творческий. За два предыдущих года посевные площади под некоторыми культурами увеличились на 46 тысяч гектаров. В этом году посевы яровых (яровой сев — это весенний сев) вырастут не менее, чем на 10 тысяч гектаров, и составят один миллион 690 тысяч гектаров. Впрочем, ряд крупных инвесторов пока не определились. Прежде всего, агрохолдинг «Иволга», который может прекратить свою работу из-за проблем с бизнесом. Если решение будет отрицательным, на его территорию зайдут другие аграрии, так как желающих увеличить площади возделывания немало. Эта земля не останется невостребованной.

Какую поддержку получат южноуральские фермеры в этом году?

— В целом бюджет составляет 3,8 миллиарда рублей, причем уровень федерального финансирования по сравнению с 2017 годом сократился, а регионального — увеличился на 254 миллиона, и достиг уже двух миллиардов. Все направления, по которым мы прежде оказывали помощь сельхозпроизводителям, сохраняются. Поддержка начинающих предпринимателей в сфере сельского хозяйства будет увеличена с 44 миллионов в прошлом году до 90 миллионов в этом. Идет прием документов. Начинающие фермеры подучат гранты во второй половине мая после проведения конкурсных процедур.

Будет ли ужесточение требований к целям использования субсидий?

— У каждого заявителя есть свой бизнес-план, который мы здесь никак не корректируем, потому что это частное производство, и каждый руководитель сам определяет свои цели и задачи. Если и есть рамки, то по направлениям: животноводство, растениеводство, и план расходов по ним есть изначально. Потом мы смотрим, как расходуются средства, и соответствует ли это первоначально заявленным целям. Мы понимаем, что это бизнес, который зависит от рынка, и заявитель может изменить план своих расходов, предоставляя при этом обоснования.

На какие цели можно взять деньги?

— На строительство, на приобретение техники, скота, на пополнение семенного фонда. Всё это для развития бизнеса.

В связи с развитием импортозамещения и усилением санкций не появилось ли требование закупать только отечественную технику?

— Ни в коем случае. Мы, конечно за импортозамещение, и наша техника ничуть не хуже, к тому же иностранное производство все чаще имеет локализацию на территории Российской Федерации. Но не все оборудование мы пока выпускаем. В прошлом году субсидирование техники составляло 200 миллионов рублей, в этом году мы сумму сохраним и возможно даже увеличим. Приём документов начнется 1 октября.

В прошлом году ходили разговоры, что производство сельхозпродукции в Челябинской области превысило мощности элеваторов. Как будет решаться эта проблема в будущем?

— Это не совсем так. Мощности элеваторов в регионе достаточно высоки. Вопрос — в их покупательской способности: не все элеваторы были способны осуществить закуп такого количества зерна. Для решения этой проблемы владельцы элеваторов привлекали партнеров и инвесторов. Свои мощности полностью заполнили «Союзпищепром», «Ариант», крупные птицеводческие предприятия.

До сих пор многие имеют зерно на своих складах, оно не реализовано, и это связано с низкой ценой, которую сейчас предлагает рынок. С ростом цены мы от этих запасов избавимся.

«К рынку Китая сейчас приковано внимание всего мира»

В последнее время мы часто слышим об укреплении отношений с Китаем. Какие еще направления будут активно развиваться в плане экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции?

Азербайджан. — Мы активно работам не только с Китаем, но также с Казахстаном , с государствами Средней Азии: Кыргызстан Иран рассматривается нами как перспективный рынок, в том числе по сбыту зерновых культур, по обмену товарами птицеводства и мясного животноводства.

К рынку Китая сейчас приковано внимание не только наше, но и всего мира. Схема питания населения республики постоянно меняется. Это раньше у них была зерновая, рисовая диета, а сейчас стали активно потреблять животный белок, молоко, мясо. Почти два миллиарда человек — это огромный рынок сбыта, и мы хотим присутствовать на нём, учитывая перепроизводство по ключевым драйверам нашей аграрной экономики.

Возможно, если будет высвобождаться рынок, у нас появится основание для расширения своего производства. Сейчас же мы достигли той планки, когда под прессом рыночной конъюнктуры увеличивать объемы производства нецелесообразно.

По каким направлениям будет развиваться сотрудничество с государствами-партнерами?

— Мы отрабатываем контакты с Чешской Республикой , недавно принимали делегатов Венгрии , которые предлагают свои агротехнологии, и мы готовы учиться. У чехов, к примеру, одна из самых передовых технологий по хлебопечению. Они могут нам экспортировать технологию переработки рапса, но нужно ещё найти партнёров с чешской стороны и с нашей, интересы которых совпадут.

Китай, чувствуя заинтересованность в своих рынках, не пытается уронить цены?

— Рынок достаточно сбалансирован. Они знают, что никто не будет торговать ниже себестоимости. Вместе с тем рост рынка позволяет Китаю наращивать собственную инвестиционную активность в аграрном секторе. При этом их возможности по площадям и прочим параметрам ограничены. Так что наши предложения востребованы.

А как влияет на отношения с международными поставщиками и потребителями меняющийся курс валюты и санкции?