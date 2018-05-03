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Медведев освободил Слепнева от должности замглавы аппарата правительства
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Медведев освободил Слепнева от должности замглавы аппарата правительства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Андрея Слепнева от должности заместителя руководителя аппарата правительства, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Слепнева Андрея Александровича от должности заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации — директора по проектной деятельности правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.
В апреле Медведев заявил, что Слепнев может возглавить Российский экспортный центр (РЭЦ).
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