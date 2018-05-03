Ещё
Дыши во мгле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дыши во мгле 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Премьера в Люксор с 26 апреля
Производство: Франция, Канада
Ограничение по возрасту: 16+ (для детей старше 16 лет)
Жанр: фантастика, приключения, триллер
Продолжительность: 1 ч. 29 мин.
Режиссер: Дэниэл Роби
Продюсер: Гийом Колбок, Николя Дюваль-Адассовски, Фуколь Барр
Сценарист: Гийом Леман, Джимми Бемон, Матье Делозье
В ролях: Ромен Дюрис, Ольга Куриленко, Фантина Ардуин, Мишель Робен, Анна Гейлор
Сюжет
После внезапного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь. Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придется спуститься в самую гущу опасной мглы.
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
Расписание сеансов
Курские известия: последние новости
Куряне могут получить георгиевскую ленту 4 и 6 мая В Курской области 7 тысяч вакансий В Курске отключат свет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы75
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов235
Полномочия Медведева передадут Кудрину1031
В Сирии разбился российский истребитель484
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка112
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение