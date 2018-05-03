Дыши во мгле

Премьера в Люксор с 26 апреля

Ограничение по возрасту: 16+ (для детей старше 16 лет)

Жанр: фантастика, приключения, триллер

Продолжительность: 1 ч. 29 мин.

Режиссер: Дэниэл Роби

Продюсер: Гийом Колбок, Николя Дюваль-Адассовски, Фуколь Барр

Сценарист: Гийом Леман, Джимми Бемон, Матье Делозье

Сюжет

После внезапного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь. Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придется спуститься в самую гущу опасной мглы.

Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).

Расписание сеансов