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В «Юноне» пройдет День открытых дверей
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В «Юноне» пройдет День открытых дверей 

Управа района Черемушки 56 минут назад
Фото: Управа района Черемушки
Завтра, 5 мая, в центре содействия семейному воспитанию «Юнона» пройдет День открытых дверей. Это мероприятие — возможность для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обрести семью и новых друзей.
Потенциальные родители смогут получить консультации специалистов по вопросам семейного устройства детей. Во время экскурсии сотрудники центра покажут, как живут дети, в какие игры играют и чему научились. Многие ребята делают замечательные работы из бисера, лепят симпатичные сувениры из глины, создают яркие картины.
Откроются двери «Юноны» в 10:00 (регистрация с 09:30, при себе иметь паспорт). К участию в мероприятии приглашаются москвичи, имеющие заключение органов опеки и попечительства о возможности быть усыновителем (попечителем), приемным родителем, а также те, кто только проходит подготовку в «школах приемных родителей».
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