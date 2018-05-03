День Победы в Барнауле. Программа празднования

Праздничные мероприятия состоятся во всех районах города. Основные городские празднования Дня Победы традиционно пройдут на площадях Сахарова, Советов и на Мемориале Славы.

Площадь Победы

• В 09.00 на площади Победы состоится торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу Славы.

Площадь Сахарова

• В 10.00 на главной краевой площадке откроется музейно-выставочный ряд «Этот День Победы!».

• В 12.00 на площади начнутся спортивно-развлекательные акции.

• В 13.00 на сцене развернётся праздничное театрализованное представление «В душе и памяти — с Победой!».

• В 14.30 с концертной программой «Спасибо за мир на Земле!» на сцену выйдут детские творческие коллективы Барнаула

• В 16.00 культурный центр ГУ МВД России по Алтайскому краю представит концертную программу «С любовью к жизни».

• В 17.30 выступит ансамбль «Ретро» детской музыкальной школы №2.

• В 18.30 стартует на площади молодёжно-спортивная программа «Память в сердце моём».

• В 19.00 состоится танцевальный флешмоб, жители города станцуют вальс «Синий платочек Победы».

• В 21.30 на главной сцене города начнётся вечерний эстрадный концерт.

• В 22.30 прогремит праздничный фейерверк «Греми, салют Победы!».

Площадь Советов

• В 10.00 на площади Советов пройдёт торжественное построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны в рамках акции «Бессмертный полк Алтая».

• В 13.00 стартует агитпроект Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который продолжит открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2018».

Железнодорожный район

• В 09.30 на площадках перед к/т «Мир» (пл. Победы, 1) и АлтГПУ (пр. Социалистический, 126) — праздничные молодёжные мероприятия «Восславим памятью Великую Победу».

• В 10.00 на площади перед ТЦ «Россия» (пр. Ленина, 71) развернётся молодёжный проект «Бал Победы: Молодость. Память. Патриотизм».

Октябрьский район

• В 19.00 на районной площади (пр. Ленина, 152) пройдёт праздничная программа «Во имя мира на земле… ».

• В 22.30 прогремит праздничный салют.

Индустриальный район

• В 20.00 в парке «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 10а) состоится патриотическая акция «Есть имена, и есть такие даты…».

• В 22.30 будет запущен праздничный фейерверк.

Ленинский район

• В 17.00 на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213) пойдёт тематическая акция«О мире, о Победе, о весне».

• В 22.30 в небе прогремит праздничный салют.

Центральный район

• В 20.00 на площади перед ДК «Южный» (ул. Чайковского,21) состоится праздничная программа «Песни, рождённые войной».

• В 22.30 будет праздничный фейерверк.