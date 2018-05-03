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МИА «Россия сегодня» выступит оператором пресс-центров для СМИ на время ЧМ
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МИА «Россия сегодня» выступит оператором пресс-центров для СМИ на время ЧМ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Заявку на аккредитацию в городские пресс-центры одиннадцати городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу-2018, подали более 2000 представителей СМИ, как российских, так и зарубежных, и это число продолжает расти. Данные о числе представителей прессы, которые будут освещать городские события вокруг матчей мундиаля, стали доступны в преддверии заседания наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу, которое проведет Президент РФ Владимир Путин 3 мая.
"Мы наблюдаем высокий интерес, причем как со стороны российских СМИ, так и со стороны наших коллег за рубежом. Среди подавших заявки не только традиционные медиа, но и блогеры. Мы готовы реализовать весь заявленный функционал во всех одиннадцати пресс-центрах, аналогичную работу мы уже проводили во время Кубка Конфедераций", — подчеркнула руководитель Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» Ольга Колева.
rightКрупнейшее информационное агентство «Россия сегодня» выступает оператором городских мультимедийных пресс-центров для российских и зарубежных СМИ во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Главное международное футбольное событие пройдёт в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Городские пресс-центры помогут журналистам в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионе и городе на фоне проведения матчей мундиаля. Аналогичные пресс-центры Агентство успешно организовало во время кубка Конфедераций в 2017 году и во время Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.
Ежедневно команда «Россия сегодня» будет предлагать аккредитованным в пресс-центре журналистам насыщенную деловую и культурную программу: пресс-конференции и брифинги с участием руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звёзд культуры и искусства, будут организованы мастер-классы и посещение музеев. На площадках пресс-центров представители СМИ получат возможность пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi, локерами и смогут смотреть матчи. Кроме того, в пресс-центрах будут организованы презентационные зоны регионов, принимающих матчи чемпионата, а также обширная экскурсионная программа для журналистов.
Доступ в пресс-центры будет осуществляться по аккредитации на сайте. Аккредитация закрывается 30 мая 2018 года.
МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.
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