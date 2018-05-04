Добросовестный труд сотрудников судакской полиции отмечен руководителями муниципалитета 

В Судаке состоялось торжественное открытие городской Доски почета. Дипломы о занесении на Доску почета получили 14 жителей городского округа и 6 коллективов региона.
В числе поощренных находится сотрудник ОМВД России по г. Судаку — старший специалист группы информационного обеспечения штаба майор внутренней службы Павел Раков. Более 26 лет он отдал службе в органах внутренних дел, из них — 23 информационно-статистической работе. За период прохождения службы Павел Борисович зарекомендовал себя добросовестным ответственным сотрудником, настоящим профессионалом своего дела.
Также благодарностью главы муниципального образования городской округ Судак за высокий профессионализм, весомый личный вклад в работу по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних отмечена старший участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН ОМВД России по г. Судаку майор полиции Татьяна Беляева.