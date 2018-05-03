На калийном руднике Соликамск-2 образовалась новая воронка

Компания ПАО «Уралкалий» сообщила о новой воронке в зоне рудника Соликамск-2. Она находится недалеко от предыдущей воронки, которую обнаружили в конце 2014 года.

«2 мая зафиксировали образование новой воронки в пределах огороженной опасной зоны в 56 метрах к северо-западу от воронки, выявленной 18 ноября 2014 года. Размеры новой воронки составляют 25×32 метров», — рассказали в калийной компании.

В «Уралкалии» добавили, что возможное образование такой воронки в опасной зоне ранее определили представители научно-исследовательских организаций, которые вместе с сотрудниками компании проводят комплексный мониторинг ситуации в опасной зоне.

«Поэтому данная ситуация не оказала негативного влияния ни на деятельность рудоуправления Соликамск-2, ни других рудоуправлений, которые продолжают работу в штатном режиме», — сообщили в калийной компании.

Отметим, что размеры основной воронки, обнаруженной три с половиной года назад, сегодня составляют 152×183 метра.