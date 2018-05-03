Казаки-некрасовцы и другие русские, которых мы не знаем

Они остались за границей, но сохранили и традиции, и язык, и веру. Этнические группы русских за пределами России очень разнообразны, но общее в них то, что именно они являются хранителями частицы «русского мира» за рубежом.

Албазинцы

Группа русских, сформировавшихся при взаимодействии с китайским населением в Пекине. Албазинцы выглядят как китайцы, говорят на китайском, но сквозь века сохранили православную веру и русское самоназвание.

В XVII веке русские казаки и первопроходцы осваивали нынешний Дальний Восток, на территории которого претендовал и императорский Китай . В 1685 году войска императора Кан Си организовали успешную осаду крепости Албазин. Гарнизон сдался. Несколько десятков человек, в том числе и священник, попали в Пекин.

По одним данным, их отвели насильно, по другим, люди добровольно приняли новое подданство. Албазинцам отвели отдельный район для проживания, казаки стали служить в одной из элитных частей, где уже была русская рота из других пленных. Дважды русские подвергались гонениям. В Пекине во время боксерского восстания китайских православных, среди которых были и албазинцы, убивали. Уничтожались храмы и в период культурной революции.

В наши дни албазинцы продолжают жить в Пекине. Их численность оценивается в несколько сот человек. Часть из них вернулась на историческую Родину. Особенность этногруппы в том, что, утратив язык, люди сохранили религию и осознание русских корней.

Потомки русских на Аляске

Когда Аляска перешла во владение США , русские стали покидать регион. Но не все. Часть сотрудников Русско-Американской компании осталась. Специально для «пенсионеров» строились поселения. Отставники заводили семьи, женились на представительницах местных народов. В поселке Нинилчьик, где живут потомки русских, сохранился особый диалект русского языка.

Изучили его лингвисты Мира Бергельсон и Андрей Кибрик. В XX веке американские власти боролись с местными языками, стремясь ассимилировать коренное население Аляски. Под удар попал и русский язык. Русская школа была закрыта. В диалекте много обычных русских слов, но есть интересные заимствования из английского и алеутского. Машина — кара (от английского car), ребенок — бейбочка (от английского baby). Кириллицу утратили. Утрачен средний и частично женский род. Самосознание потомков русского населения Аляски, скорее, аляскинское или американское. Говорят на уникальном варианте русского языка не больше 25 человек, все — пожилые люди. Но русский язык и обычаи глубоко осели в местной культуре. В соседних населенных пунктах местные жители, не зная русского, на свадьбах кричат Gorko.

Казаки-некрасовцы

Группа казаков, покинувших земли Дона после поражения Булавинского восстания в начале XVIII века. Под предводительством Игната Некрасова до 8 тысяч человек-староверов сначала отправились на Кубань, на тот момент находящейся под контролем Крымского ханства.

Оттуда некрасовцы переехали в устье Дуная. Там, из-за споров за места рыбных промыслов начались столкновения с запорожцами, которые также переехали на Дунай после разгрома Запорожской сечи. В итоге община разделилась, часть Игнат-казаков переселились в Энос на побережье Эгейского моря и на озеро Майнос в азиатской части Османской империи. Дунайская часть община слилась с другими староверами. Эносские казаки влились в майносскую общину, откуда впоследствии часть казаков переехало на озеро Мада. Жили некрасовцы обособленно, по «заветам Игната». Занимались рыбной ловлей. Исповедовали старообрядчество, хотя гонение на веру и не было главной причиной того, что люди покинули родные земли. Взаимодействие с турецким и греческим населением было минимальным. А за брак с турком могли и казнить. В османской армии некрасовцам доверяли охранять обозы и добычу, были казаки и в охране султана. [С-BLOCK]

К началу ХХ века отношения с турецкими властями ухудшились. Усилилось налоговое бремя. Мужчин обязали служить в армии на регулярной основе, некрасовцы приняли участие в итало-турецкой войне, защищали пролив Дарданеллы в Первую мировую. Воевали как отдельная часть. Многие из казаков решили вернуться, на что и получили разрешение царского правительства. До 80 семей переехало в Грузию в 1911 году, оттуда они направились на Кубань, где их зачислили в Кубанское войско и выделили земли. Но большая часть некрасовцев не нарушало завета Игната «при царе в Россию не возвращаться».

В 1920-е уже в Советскую Россию возвращались другие семьи. В период становления турецкой республики Игнат-казаки укрывали греков, из-за чего даже был бой с турецкими войсками. В кемалистской Турции некрасовцев хотели отуречить, обязали ходить в турецкие школы и открыть населенные пункты для турецкого населения. Некрасовцы служили в армии уже как обычные призывники. В 1960-е прошел второй этап репатриации. Некрасовцы поселились в Ставропольском крае . Часть Игнат-казаков на историческую Родину так и не переехали, эмигрировав в США. В СССР некрасовцы сохранили религиозность, знание турецкого языка, но в целом адаптировались к новой условиям жизни, сохранив самобытность.

Русские в Китае

Помимо албазинцев в КНР давно живут и другие русские. Русские включены в список 56 национальностей Китая, которые признаны правительством. Мало того, на севере страны, существует русская национальная волость — Шивей. Волость в 2005 году вошла в десятку самых привлекательных волостей в Китае, конкурс проводился центральным телевидением КНР.

В Шивей живет более 4000 человек, из них русских около 1700. В городе Ээргуна находится русский этнографический музей. Кроме того, в уезде Сюнькэ провинции Хэйлунцзян есть село Сяодинцзыцунь. Здесь проживают более 900 человек, из которых почти половина — китайские русские. По решению местных властей село переименовано в Русское Пограничное. Эта группа русских перешла на китайский язык, внешне люди тоже больше похожи на азиатов, но сохранили культуру, бытовые особенности и обычаи, православие.

Регулярно празднуются Пасха и Рождество. Колорит, русские деревянные дома привлекают в волость китайских туристов с других районов страны. Русские стали селиться на этих землях в XVIII-XIX веках, переезжали крестьяне, казаки, оседали купцы и священники. Большое количество русских приехало после 1917 года.

Липоване

Из-за гонений и притеснений многие староверы покидали Россию. Значительная часть поселилась близ устья Дуная. Сейчас липоване проживают в Румынии Молдавии , Одесской области и частично в Болгарии . По разным данным, в Румынии липован от 30 до 100 тысяч человек. Сейчас этническая группа официально признана румынскими властями. В парламенте есть представитель липован.