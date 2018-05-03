Архив: как оцифрованные старые газеты не перестают передавать новости из фронта

Архив: как оцифрованные старые газеты не перестают передавать новости из фронтаПорой, когда натыкаешься на старую газету, которой более 20 лет, то возникает ощущение, что в руках у тебя целая эпоха. Однако таких ценителей немного и если вы входите в их число, то возникает проблема, что такой материал очень непросто сохранить. Газета желтеет и буквы стираются.

Но есть люди, которые учли эти нюансы и решили перенести материалы на электронный носитель, тем самым позволив ценным материалам обрести бессмертие в эпоху электронных книг.

Не одна стопка газет попала в проект «Старые газеты» (http://oldgazette.ru). На их официальном сайте вы можете копаться в архивах бесконечно, все зависит только от аккумулятора.

Сюда входит также передовая информация от первоисточников о ежедневных событиях на фронте в Великую отечественную войну.

Такие газеты, как «Совинформбюро», «Красная звезда», «Красный флот», «Красный сокол» и другие имели главную задачу — изложение сводок о военных действиях и фронтовых сообщениях. Эту работу они справно выполняли и сейчас их материалы актуальны для современных читателей. Благодаря им, мы можем подробнее узнать о событиях того времени и, возможно, узнать больше о своих близких.